Politico назвала главную причину недовольства Украины планом США

Отсутствие гарантий безопасности для Украины в предложенной США сделке по минералам стало "камнем преткновения" между Киевом и Вашингтоном.

Отсутствие гарантий безопасности для Украины в предложенной США сделке по минералам стало "камнем преткновения" между Киевом и Вашингтоном.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на члена делегации, сопровождавшей министра обороны США Пита Хегсета в его поездке в Европу.

Собеседник издания отметил, что предложенная министром финансов Скоттом Бессентом на этой неделе сделка, помимо редкоземельных элементов, включала в себя также нефть и газ. Целью этой договоренности было дать сигнал, что Вашингтон "не бросит Украину" ни сейчас, ни после возможного урегулирования кризиса. Однако Киев остался недоволен предложением США и отказался подписывать документ.

"Большой частью этого было отсутствие гарантий безопасности, что стало серьезным камнем преткновения для украинцев", - указал в разговоре с Politico экс-сотрудник управления разведки ВМС США Джек Пособик. "[Президент Украины Владимир] Зеленский снова и снова повторял о необходимости гарантий безопасности", - добавил собеседник газеты.

По его словам, Зеленский давал понять, что хотел бы получить новую сделку о поставках оружия, а также соглашение о безопасности.

Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался подписывать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам право на 50% запасов украинских полезных ископаемых.