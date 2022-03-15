Политический комитет ПАСЕ предложил исключить Россию из Совета Европы

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил "проект мнения", в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил "проект мнения", в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный документ будет вынесен на голосование ассамблеи во вторник.

"Ассамблея считает, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) должен обратиться к России с просьбой выйти из состава Совета Европы. Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы", - гласит один из пунктов документа, опубликованного в ночь на вторник.

Авторы проекта утверждают, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны-участницы организации". Комитет также рекомендовал Бюро ПАСЕ "приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности".