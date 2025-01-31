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Политический аналитик: Если Европа говорит с Грузией языком шантажа, пути должны разойтись

Политический аналитик: Если Европа говорит с Грузией языком шантажа, пути должны разойтись Если Европа продолжит говорить с Грузией языком шантажа и давления, расхождение путей станет единственным простым и очевидным решением.
В регионе
31 января 2025 г. 11:26
Политический аналитик: Если Европа говорит с Грузией языком шантажа, пути должны разойтись

Если Европа продолжит говорить с Грузией языком шантажа и давления, расхождение путей станет единственным простым и очевидным решением.

Как сообщает Report, об этом заявил политический аналитик, профессор Леван Николейшвили, комментируя приостановку деятельности грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, в условиях угрозы суверенитету и свободе государства такой шаг является наиболее правильным.

"Грузия будет готова к диалогу с Европой, когда там научатся уважительно общаться с суверенными партнерами. К сожалению, это не первый случай, когда с нами говорят языком шантажа и давления", — отметил Николейшвили.

Аналитик также подчеркнул важность защиты суверенитета и свободы страны. "Мы — достойный народ и суверенное государство, и эти ценности, нашу свободу, нам оставили в наследство деды, заплатив за это кровью. Нынешняя власть честно и без предательства служит своему народу, и потому мы поддерживаем ее решение о приостановке участия в ПАСЕ", - заявил он.

Напомним, что 29 января грузинская делегация объявила о приостановке работы в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести досрочные парламентские выборы и выполнить ряд других условий.

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Версия на азербайджанском языке Siyasi analitik: Avropa Gürcüstanla şantaj və təzyiq dili ilə danışırsa, yollar ayrılmalıdır

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