Полиция задержала восемь человек после операции в ночных клубах Тбилиси - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Полицейские задержали восемь человек в рамках спецоперации, проведённой в ночных клубах Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщается на сайте полиции Грузии.

Отмечается, что МВД проводило расследование на протяжении трёх месяцев.

"12 мая 2018 года в этих клубах были проведены соответствующие следственные действия на основании решения суда. Были задержаны восемь человек с наркотиками", - отметили в полиции.

По информации местных СМИ, эвакуированные посетители клубов устроили беспорядки у здания парламента страны из-за недовольства действиями силовиков.

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Сотрудники правоохранительных органов Грузии и спецназ находятся в ведущих тбилисских ночных клубах, людей из зданий эвакуировали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телекомпания "Иберия".

"Правоохранители и спецназ эвакуировали находящихся в клубах посетителей, по предварительной информации, задержаны четыре человека",- сообщает ТВ.

Грузинские СМИ со ссылкой на МВД сообщают, что в ночных клубах ведутся следственные мероприятия. Посетители клубов предполагают, что причиной, по которой правоохранители начали следствия, могут быть участившиеся случаи смертей после употребления нового клубного наркотика.

У ночных заведений собирается все больше молодых людей. Владельцы клубов при помощи соцсетей призывают всех, кто их поддерживает, собраться около зданий.