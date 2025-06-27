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Полиция задержала у здания СК Армении десятки человек

Полиция задержала у здания СК Армении десятки человек Более двух десятков граждан были доставлены в отделение полиции с территории у здания Следственного комитета Армении.
В регионе
27 июня 2025 г. 19:21
Полиция задержала у здания СК Армении десятки человек

Более двух десятков граждан были доставлены в отделение полиции с территории у здания Следственного комитета Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

В пресс-службе МВД подтвердили факт задержаний, но не уточнили точное количество задержанных.

"Группа лиц задержана в рамках возбужденного уголовного дела и доставлена в подразделения полиции", — сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности правоохранителей у Первопрестольного Эчмиадзина, где силовики пытались задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна.

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