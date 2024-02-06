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Полиция задержала третьего нападавшего на суд в Стамбуле и еще нескольких человек

Полиция задержала третьего нападавшего на суд в Стамбуле и еще нескольких человек Стамбульская полиция задержала третьего участника вооруженного нападения на дворец правосудия, он ранен. Задержаны еще как минимум три человека в самом здании суда.
В регионе
6 февраля 2024 г. 18:05
Полиция задержала третьего нападавшего на суд в Стамбуле и еще нескольких человек

Стамбульская полиция задержала третьего участника вооруженного нападения на дворец правосудия, он ранен. Задержаны еще как минимум три человека в самом здании суда.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал A-Haber.

Раненый террорист, как отмечается, идентифицирован как один из готовивших теракт в городе Адана на юге Турции в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием 11 кг взрывчатки. Трое других задержанных находились на слушаниях в суде в здании дворца правосудия по делу старшей сестры террористки, которая была уничтожена полицией при нападении.

Судебное заседание отложено до 2 апреля.

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