Полиция задержала обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии"

Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси.

Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщило МВД страны.

Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму.

Сообщается, что задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия.