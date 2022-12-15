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Полиция задержала обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии"

Полиция задержала обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии" Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси.
В регионе
15 декабря 2022 г. 11:30
Полиция задержала обвиняемого в нападении на филиал Банка Грузии

Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии", который расположен на улице Пекина в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщило МВД страны.

Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после случившегося. Правоохранители в качестве улик изъяли орудие преступления и похищенную сумму.

Сообщается, что задержан 23-летний И. Дж. за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и разбой. Следствие установило, что 14 декабря этого года обвиняемый напал на один из филиалов "Банка Грузии", угрожал оружием одному из сотрудников, украл деньги и скрылся с места происшествия.

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