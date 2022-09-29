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Полиция в Иране задержала участников недавних беспорядков в Урмии

Полиция в Иране задержала участников недавних беспорядков в Урмии Полиция Ирана объявила о задержании ряда участников акций на северо-западе Ирана.
В регионе
29 сентября 2022 г. 15:55
Полиция в Иране задержала участников недавних беспорядков в Урмии

Полиция Ирана объявила о задержании ряда участников акций на северо-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на IRNA.

Начальник полиции города Урмия (провинция Западный Азербайджан) полковник Хасан Шейхнеджад сообщил, что они переданы органам правосудия для проведения разбирательства.

"После недавних беспорядков в некоторых кварталах и районах города Урмия сотрудники полиции поставили своей главной задачей выявление причин этих инцидентов", - цитирует его агентство IRNA.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов Тегерана.

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Версия на английском языке Police in Iran detain participants in recent riots in Orumiyeh

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