Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 53 человека

В Ереване полицейские в понедельник во время акций задержали 53 человек.

В Ереване полицейские в понедельник во время акций задержали 53 человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По состоянию на 09:00 задержаны 53 человека", - отметили в полиции.

Все задержанные доставлены в полицию по статье 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.

Среди задержанных - депутат фракции "Айастан" Тадевос Аветисян, которого доставили в полицейский участок.

Антиправительственные акции в столице Армении, которые начались с 19 сентября, сегодня начались с утра. Они прошли на ряде улиц, были перекрыты ключевые перекрестки города, однако полиция периодически подвергает приводу участников акции и открывает дороги.

Акции завершатся в 11:00. Вечером на площади Республики пройдет митинг.