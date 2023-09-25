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Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 53 человека

Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 53 человека В Ереване полицейские в понедельник во время акций задержали 53 человек.
В регионе
25 сентября 2023 г. 09:40
Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 53 человека

В Ереване полицейские в понедельник во время акций задержали 53 человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По состоянию на 09:00 задержаны 53 человека", - отметили в полиции.

Все задержанные доставлены в полицию по статье 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.

Среди задержанных - депутат фракции "Айастан" Тадевос Аветисян, которого доставили в полицейский участок.

Антиправительственные акции в столице Армении, которые начались с 19 сентября, сегодня начались с утра. Они прошли на ряде улиц, были перекрыты ключевые перекрестки города, однако полиция периодически подвергает приводу участников акции и открывает дороги.

Акции завершатся в 11:00. Вечером на площади Республики пройдет митинг.

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Версия на английском языке Police detain 53 people during morning protests in Yerevan
Версия на азербайджанском языке İrəvanda etiraz aksiyaları davam edir, deputat saxlanılıb

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