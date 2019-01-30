Полиция: В Армении резко возросло число фактов коррупции

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Армянская полиция в 2018 году выявила больший рост случаев коррупции, чем в 2017 году.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил года начальник штаба полиции Армении Армен Гукасян на пресс-конференции по итогам года.

"В 2018 году количество всех зафиксированных преступлений выросло на 11,2% (на 2267 больше), составив 22551 случай", - указал А.Гукасян.

В результате борьбы с коррупцией полицией выявлен ущерб в 5,7 миллиарда драмов (11,7 миллиона долларов США), нанесенный государству, организациям и частным лицам. В 2017 году этот показатель составлял 735 миллионов (1,5 миллиона долларов).