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Полиция Украины сообщила об аресте российских активов почти на $1 млрд

Полиция Украины сообщила об аресте российских активов почти на $1 млрд Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на сумму 38 млрд грн (почти 1 млрд долларов).
В регионе
5 июня 2024 г. 09:41
Полиция Украины сообщила об аресте российских активов почти на $1 млрд

Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на сумму 38 млрд грн (почти 1 млрд долларов).

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

По его словам, все активы работают на благо и нужды Украины, в том числе военные.

"В частности, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа переданы нашим защитникам", - сказал Рубель. Он уточнил, что сложно дать оценку объему российских активов, потому что с 2014 года весь крупный бизнес в Украине прямо или косвенно был связан с россиянами.

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Версия на английском языке Ukraine police seize nearly $1 billion in Russian assets

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