О нас

Полиция Турции задержала свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов

Полиция Турции задержала свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов Турецкая полиция задержала более 90 человек по подозрению в грабежах, избиении и обмане иностранных туристов.
В регионе
22 декабря 2023 г. 20:26
Полиция Турции задержала свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов

Турецкая полиция задержала более 90 человек по подозрению в грабежах, избиении и обмане иностранных туристов.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

"В ходе операции, проведенной одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено 5 местных преступных группировок, задержаны 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранных граждан", - написал министр.

По данным полиции, задержанные подозреваются в совершении преступных деяний минимум в пяти развлекательных заведениях популярного среди туристов района Бейоглу в Стамбуле. Они знакомились с иностранцами, водили их в бары, вынуждали оплачивать высокие счета, запугивали при отказе оплатить расходы, избивали, отбирали деньги, мобильные телефоны и кошельки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили региональную ситуацию
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили региональную ситуацию
22 декабря 2023 г. 20:09
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
22 декабря 2023 г. 19:18
Президент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
22 декабря 2023 г. 17:33
Президент Ильхам Алиев побывал на источнике “Туршсу” в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике “Туршсу” в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 17:25
Президент Ильхам Алиев побывал на источнике Сахсы в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике "Сахсы" в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 16:40
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
22 декабря 2023 г. 11:13
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi