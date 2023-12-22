Полиция Турции задержала свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов

Турецкая полиция задержала более 90 человек по подозрению в грабежах, избиении и обмане иностранных туристов.

Турецкая полиция задержала более 90 человек по подозрению в грабежах, избиении и обмане иностранных туристов.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

"В ходе операции, проведенной одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено 5 местных преступных группировок, задержаны 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранных граждан", - написал министр.

По данным полиции, задержанные подозреваются в совершении преступных деяний минимум в пяти развлекательных заведениях популярного среди туристов района Бейоглу в Стамбуле. Они знакомились с иностранцами, водили их в бары, вынуждали оплачивать высокие счета, запугивали при отказе оплатить расходы, избивали, отбирали деньги, мобильные телефоны и кошельки.