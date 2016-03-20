Полиция Турции находится в состоянии повышенной готовности по всей стране

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На всей территории Турции полиция находится в состоянии повышенной готовности после теракта в Стамбуле, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Взрыв на оживленной улице в центре Стамбула накануне совершил террорист-смертник, в результате погибли четыре человека, пострадали 36 человек, среди которых 12 иностранцев из Израиля, ОАЭ, Ирана, ФРГ, Ирландии и Исландии.

Власти Израиля и Ирана подтвердили гибель своих граждан.

Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция будет продолжать борьбу с терроризмом, пока он не закончится полностью.