 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Полиция Стамбула открыла огонь по террористу у резиденции премьера

    Инцидент произошел накануне поздно вечером

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Турецкие полицейские открыли огонь по предполагаемому террористу-смертнику около резиденции премьер-министра Турции в Стамбуле и ранили подозрительного мужчину.

    Как передает Report со ссылкой на газету Milliyet, инцидент произошел накануне поздно вечером.

    Полицейские попытались остановить пытавшегося пройти к дворцу Долмабахче подозрительного мужчину с двумя рюкзаками, из которых свисали провода. После того, как он не подчинился требованию полиции, по предполагаемому террористу был открыт огонь. Мужчина был ранен в ногу и госпитализирован. Рюкзаки были подорваны прибывшими на место происшествия специалистами по обезвреживанию взрывных устройств после того, как район вокруг дворца был оцеплен.

    О наличии в рюкзаках взрывных устройств не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi