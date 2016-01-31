​Полиция Стамбула открыла огонь по террористу у резиденции премьера

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Турецкие полицейские открыли огонь по предполагаемому террористу-смертнику около резиденции премьер-министра Турции в Стамбуле и ранили подозрительного мужчину.

Как передает Report со ссылкой на газету Milliyet, инцидент произошел накануне поздно вечером.

Полицейские попытались остановить пытавшегося пройти к дворцу Долмабахче подозрительного мужчину с двумя рюкзаками, из которых свисали провода. После того, как он не подчинился требованию полиции, по предполагаемому террористу был открыт огонь. Мужчина был ранен в ногу и госпитализирован. Рюкзаки были подорваны прибывшими на место происшествия специалистами по обезвреживанию взрывных устройств после того, как район вокруг дворца был оцеплен.

О наличии в рюкзаках взрывных устройств не сообщается.