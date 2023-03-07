Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси

Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси напряжена до предела - специальные силы МВД применили против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
Как передает
Участники акции сконцентрированы около улиц Читадзе и Чичинадзе, ведущих к служебному входу парламента. Они скандируют "Грузия" и не собираются расходиться.
Пострадавшим от газа и спрея оказывают помощь в стоящих рядом с местом акции каретах скорой помощи.
По предварительной информации, от слезоточивого газа пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, части из них понадобилась госпитализация.
Акция у здания парламента продолжается.