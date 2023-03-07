Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси

Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси напряжена до предела - специальные силы МВД применили против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси напряжена до предела - специальные силы МВД применили против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания парламента.

Участники акции сконцентрированы около улиц Читадзе и Чичинадзе, ведущих к служебному входу парламента. Они скандируют "Грузия" и не собираются расходиться.

Пострадавшим от газа и спрея оказывают помощь в стоящих рядом с местом акции каретах скорой помощи.

По предварительной информации, от слезоточивого газа пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, части из них понадобилась госпитализация.

Акция у здания парламента продолжается.