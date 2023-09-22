В Ереване полиция задержала 26 протестующих, в том числе лидера партии "Мать Армения"

Полиция доставила в участки 26 участников акций протеста в Ереване утром в пятницу.

Полиция доставила в участки 26 участников акций протеста в Ереване утром в пятницу.

Как передает Report, сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе ведомства.

"Всех доставили за невыполнение законного требования служащего полиции", – отметили в ведомстве.

Отметим, что с раннего утра акции прошли на нескольких ключевых улицах в армянской столицы. В полицию был доставлен лидер партии "Мать Армения" Андраник Теванян. Протестующие граждане намереваются окружить здание правительства, когда там будет проходит заседание Кабмина.

09.06

В Ереване полиция подвергла приводу лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна. С группой активистов он перекрыл движение по улице Сарьяна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, спустя несколько минут туда прибыли полицейские, которые увезли его и еще несколько человек в полицию.

Часть учеников школы им. Андраника Маргаряна на улице Сарьяна ушли с урока и присоединились к акции протеста.

Акции гражданского неповиновения стартовали с раннего утра. Активисты перекрыли несколько улиц. До этого на площади Республики в Ереване были расставлены многочисленные полицейские, а перед зданием правительства они образовали живую стену.

Оппозиция уже три дня проводит акции в Ереване. Они запланировали окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание Камбина.