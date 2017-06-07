Полиция обезвредила бомбу вблизи мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Полиция и силы безопасности утром обезвредили бомбу вблизи мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Mehr.

Станция метро, расположенная вблизи мавзолея, закрыта по соображениям безопасности.

Напомним, на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране совершено нападение, один человек погиб, пять человек ранено.

Министр внутренних дел Ирана Рахмани Фазли заявил о том, что сегодня состоится чрезвычайное заседание Совета безопасности в Тегеране для расследования причин нападения в парламенте страны и мавзолее.