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    Полиция обезвредила бомбу вблизи мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране

    Станция метро, расположенная вблизи мавзолея, закрыта по соображениям безопасности

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Полиция и силы безопасности утром обезвредили бомбу вблизи мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Mehr.

    Станция метро, расположенная вблизи мавзолея, закрыта по соображениям безопасности.

    Напомним, на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране совершено нападение, один человек погиб, пять человек ранено. 

    Министр внутренних дел Ирана Рахмани Фазли заявил о том, что сегодня состоится чрезвычайное заседание Совета безопасности  в Тегеране для расследования причин нападения в парламенте страны и мавзолее.

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