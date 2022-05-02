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Полиция начала задержания на акции протеста оппозиции в центре Еревана

Полиция начала задержания на акции протеста оппозиции в центре Еревана Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна.
В регионе
2 мая 2022 г. 10:43
Полиция начала задержания на акции протеста оппозиции в центре Еревана

Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.

У здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.

По последним данным, полиции удалось разблокировать часть центральных улиц, движение автомобилей по ним возобновилось.

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