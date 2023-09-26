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Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 32 человека

Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 32 человека Полицейские во время акций неповиновения в Ереване задержали в общей сложности 32 человека.
В регионе
26 сентября 2023 г. 09:52
Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 32 человека

Полицейские во время акций неповиновения в Ереване задержали в общей сложности 32 человека.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что во вторник утром активисты перекрыли улицу Корюна, на перекрестке с улицей Абовяна, а также перекресток возле здания цирка. Заблокированы также улицы Вазгена Саркисяна, перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса.

Все граждане доставлены в полицию по признакам статьи 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.

С 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки правительства.

09.14

Полиция приступила к задержанию оппозиционных активистов, которые рано утром попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Сначала стражи порядка дали время протестующим на разблокировку проспекта, после чего стали их задерживать. В полицию доставлены около 10 человек.

Как показывают в режиме реального времени местные порталы, активисты оппозиции также пытаются перекрыть другие улицы в Ереване, однако полиция сразу начинает задержания. Они требуют отставки правительства.

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Версия на азербайджанском языке Polis İrəvanda küçələri bağlayan etirazçıları həbs edib

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