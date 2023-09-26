Полиция в ходе утренних акций в Ереване задержала 32 человека

Полицейские во время акций неповиновения в Ереване задержали в общей сложности 32 человека.
Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что во вторник утром активисты перекрыли улицу Корюна, на перекрестке с улицей Абовяна, а также перекресток возле здания цирка. Заблокированы также улицы Вазгена Саркисяна, перекресток улиц Гюльбенкяна и Комитаса.
Все граждане доставлены в полицию по признакам статьи 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.
С 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки правительства.
Полиция приступила к задержанию оппозиционных активистов, которые рано утром попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Сначала стражи порядка дали время протестующим на разблокировку проспекта, после чего стали их задерживать. В полицию доставлены около 10 человек.
Как показывают в режиме реального времени местные порталы, активисты оппозиции также пытаются перекрыть другие улицы в Ереване, однако полиция сразу начинает задержания. Они требуют отставки правительства.