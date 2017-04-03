Полиция Москвы приведена в усиленный режим работы после теракта в Петербурге

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Полицейские Москвы приведены на усиленный режим работы после теракта в метро Санкт-Петербурга.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил источник в ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Сегодня днем в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне поезда в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". По предварительным данным, погибли 10 человек.