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Полиция Кишинева задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ

Полиция Кишинева задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле марки Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.
В регионе
2 августа 2023 г. 10:40
Полиция Кишинева задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ

Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле марки Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в Главной инспекции полиции.

ДТП произошло рано утром в среду, сотрудникам полиции пришлось преследовать нарушителя.

"Сегодня около 06:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в столице, совершенного в результате наезда транспортного средства на препятствие. Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем автомобиля марки Mercedes протаранил ворота посольства Российской Федерации, после чего скрылся с места ДТП", - отмечается в сообщении.

Автомобиль нарушителя двигался в направлении Страшен, по пути совершив еще несколько ДТП, повредив два автомобиля. После этого было произведено задержание.

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