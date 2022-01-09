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Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей

Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей
В регионе
9 января 2022 г. 06:57
Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей

Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба МВД республики.

"По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек", - говорится в сообщении.

И.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24" отметил, что по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 и пострадали свыше 1,3 тыс. сотрудников полиции, Нацгвардии и военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan iğtişaşlarla bağlı 5,1 min nəfər saxlanılıb, 16 asayiş keşikçisi ölüb

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