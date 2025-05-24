Полиция Казахстана изъяла 83 ведра марихуаны из жилого дома

В казахстанском городе Шымент полиция изъяла 83 ведра с марихуаной в одном из частных домов. Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

В казахстанском городе Шымент полиция изъяла 83 ведра с марихуаной в одном из частных домов. Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

“Сотрудники департамента полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность фитолаборатории по производству наркотических средств в виде марихуаны. Из незаконного оборота в специально оборудованном помещении изъято 83 синих пластиковых вёдер с марихуаной, а также в полиэтиленовых пакетиках обнаружены распакованные наркотические вещества и электронные весы”, - говорится в сообщении.

Операция проводилась при координации прокуратуры. Организатор задержан и взят под стражу.

Проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.