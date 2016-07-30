В Ереване полиция из-за беспорядков задержала свыше 160 человек

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Полиция Армении задержала 165 человек вследствие беспорядков на улице Хоренаци и в районе Сари Тах в Ереване, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По подозрению в участии в массовых беспорядках в отделения полиции Еревана подвергнуты приводу 165 человек", – сообщили в полиции Армении.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Армении сообщила, что после имевших место поздно вечером 29 июля на улице Хоренаци и в районе Сари Тах в Ереване инцидентов в пять медицинских учреждений столицы были доставлены либо обратились самостоятельно, по предварительным данным, 60 человек, получивших телесные повреждения различной степени тяжести.