​Полиция Испании арестовала похитителей испанских бизнесменов в Армении

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые подозреваются в похищении трех испанских предпринимателей во время их поездки в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, жертвы прибыли в Ереван (когда - не уточняется), чтобы заключить контракт о поставках оливкового масла.

В аэропорту их встречали мошенники (испанцы по национальности), выдававшие себя за представителей покупателей. Они отвезли предпринимателей сначала в гостиницу, а на следующий день отправили в другой дом, где изъяли документы, обратные билеты в Испанию, мобильные телефоны и компьютеры, потребовав выкуп за освобождение. После того, как жертвы заплатили деньги, их вернули в гостиницу и потребовали не рассказывать никому о происшествии под угрозой расправы.

Однако жертвы обратились в полицию Малаги и заявили о преступлении. В результате были установлены имена трех человек: двое из них выступали в роли "наживки" (якобы представителей фирмы, которая была готова заключить контракт), еще один снимал деньги со счетов.

Во время расследования выяснилось, что это не единственный подобный случай. Полиция знает по крайней мере еще о двух. В частности, жертвой мошенников стал предприниматель из Барселоны. Во втором случае предприниматели из Эстремадуры в последний момент отказались от поездки.