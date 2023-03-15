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Полиция Ирана задержала свыше 110 человек по делу об отравлениях в школах

Полиция Ирана задержала свыше 110 человек по делу об отравлениях в школах Силы охраны правопорядка Ирана задержали в последнее время более 110 человек по делу об отравлении в школах по всей стране.
В регионе
15 марта 2023 г. 16:22
Полиция Ирана задержала свыше 110 человек по делу об отравлениях в школах

Силы охраны правопорядка Ирана задержали в последнее время более 110 человек по делу об отравлении в школах по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил представитель полиции Исламской Республики Саид Монтазер оль-Махди.

"За последние дни разведывательное управление сил правопорядка задержало более 110 правонарушителей", - цитирует его агентство ISNA.

Монтазер оль-Махди также заявил, что иранские силы безопасности изъяли при попытке незаконно провезти в страну свыше 9 тыс. бомб, аналогичных тем, которые применялись для отравления.

Более 700 учеников в 30 школах по всему Ирану пострадали в результате инцидентов с отравлением с 30 ноября 2022 года, когда был зарегистрирован первый подобный инцидент в провинции Кум. Большинство из них вскоре после излечения были выписаны из больниц.

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи 6 марта призвал наказать всех виновных в отравлении школьников. В свою очередь представитель МВД 7 марта сообщил, что в ходе проведенного расследования был установлен факт распространения в ряде школ препаратов стимулирующего воздействия, вызвавших у учащихся симптомы отравления

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