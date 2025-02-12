О нас

Полиция Индии ведет расследование после угрозы атаки на самолет Моди

Полиция Индии ведет расследование после угрозы атаки на самолет Моди Полиция Мумбаи проводит расследование после поступившего сообщения об угрозе террористического нападения на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе его зарубежных визитов во Францию и США.
В регионе
12 февраля 2025 г. 10:44
Полиция Индии ведет расследование после угрозы атаки на самолет Моди

Полиция Мумбаи проводит расследование после поступившего сообщения об угрозе террористического нападения на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе его зарубежных визитов во Францию и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По данным правоохранителей, в полицию Мумбаи поступил звонок с предупреждением о том, что террористы могут напасть на самолет Моди во время его поездок за границу. Полиция заявила о "серьезном характере" полученной информации, доложила другим ведомствам и начала расследование.

Моди посещает Францию, куда он направился 10 февраля. Затем индийский премьер полетит в США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda baş nazirin təyyarəsinə hücum təhdidi ilə bağlı araşdırma aparılır

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi