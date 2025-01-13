Полиция Грузии задержала в Батуми и Тбилиси несколько протестующих

В грузинском Батуми в воскресенье в ходе акции протеста были задержаны восемь человек.

В грузинском Батуми в воскресенье в ходе акции протеста были задержаны восемь человек.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам начальник батумского городского управления полиции Аджарии Ираклий Дгебуадзе.

"Все задержанные обвиняются в административных правонарушениях - оскорблении и сопротивлении полицейским", - сказал Дгебуадзе.

По информации грузинских СМИ, ситуация на митинге протеста у Дома правительства Аджарии обострилась после подключения к протестующим прибывших из Тбилиси лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елены Хоштария и Гиоргия Киртадзе, которые призывали к неподчинению полиции.

По данным СМИ, Хоштария и Киртадзе были задержаны полицейскими.

Накануне в Батуми на акции протеста против политики властей также были задержаны десять ее участников, четверо из которых были освобождены под подписку в ближайшие дни явиться в суд.

Стычки между полицейскими и участниками акции протеста произошли в воскресенье и в Тбилиси у ресторана "Бабило", где проходила корпоративная встреча судей.

Как сообщил журналистам заместитель начальника патрульной полиции Грузии Серги Бзишвили, на акции у ресторана были задержаны несколько участников акции.

"Задержанные незаконно перекрыли проезжую часть дороги, бросали в полицейских яйца, оскорбляли их", - сказал Бзишвили.

Акция протеста проходит в эти часы и на тбилисском проспекте Руставели у здания парламента Грузии.