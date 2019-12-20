Полиция Грузии задержала пять человек по делу о нападении на сына первого президента

Министерство внутренних дел задержан пятерых лиц по делу о ранении сына первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдиа.

Как сообщает грузинское бюро Report, один человек задержан по обвинению в попытке убийства, остальные четыре - по обвинению в сокрытии тяжкого преступления.

Обвиняемому в попытке убийства Гамсахурдии грозит тюремный срок от семи до 15 лет, а четверым остальным, задержанным за недонесение о преступлении, - от трех до семи лет.

Гамсахурдию ранили в четверг вечером на Гальской улице в Тбилиси возле его дома. У него несколько колото-резанных ран в области груди, живота и головы. Врачи дважды его прооперировали. Изначально ему остановили внутреннее кровотечение, а затем сделали трепанацию черепа, вторая операция длилась около семи часов. Медики говорят, что на данный момент состояние крайне тяжелое, они не исключают, что потребуется третье хирургическое вмешательство.