Полиция Грузии задержала более 20 сторонников Саакашвили в Батуми

Сотрудники МВД Грузии задержали по меньшей мере 22 сторонника экс-президента Михаила Саакашвили у здания правительства Аджарии в Батуми.

Сотрудники МВД Грузии задержали по меньшей мере 22 сторонника экс-президента Михаила Саакашвили у здания правительства Аджарии в Батуми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило грузинское информационное агентство Interpressnews.

Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", братья экс-президента, а также их сторонники в пятницу вечером провели акцию у здания правительства Аджарии с требованием доставить Саакашвили в одну из зарубежных клиник на лечение.

Позже часть сторонников экс-президента отказалась расходиться и развернула палатки у здания правительства Аджарии с требованием доставить бывшего лидера на лечение в одну из клиник. В субботу утром на место проведения митинга прибыли сотрудники полиции, которые стали разбирать палатки, из-за чего и возникла потасовка. Участники митинга задержаны в административном порядке и доставлены в отделения полиции.

Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, считая себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре прошлого года его вновь доставили в тюрьму в Рустави.