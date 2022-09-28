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Полиция Грузии не разрешила оппозиции провести митинг на границе с Россией

Полиция Грузии не разрешила оппозиции провести митинг на границе с Россией Сотрудники МВД Грузии в среду не разрешили представителям оппозиционной партии "Дроа" доехать до таможенно-пропускного пункта "Казбеги-Верхний Ларс" и провести там митинг против приезда россиян.
В регионе
28 сентября 2022 г. 16:10
Полиция Грузии не разрешила оппозиции провести митинг на границе с Россией

Сотрудники МВД Грузии в среду не разрешили представителям оппозиционной партии "Дроа" доехать до таможенно-пропускного пункта "Казбеги-Верхний Ларс" и провести там митинг против приезда россиян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили грузинские СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили решение мерами безопасности и перегруженностью дорог. Это возмутило участников митинга. Они попытались самовольно продолжить движение в сторону границы, однако после предупреждения о задержании развернули плакаты у села Гвелети и организовали митинг там.

В партии "Дроа" считают, что власти Грузии должны ограничить въезд россиян в республику. На данный момент ситуация стабильная, митингующие не пытаются прорвать полицейский кордон.

Пункт "Казбеги-Верхний Ларс" - единственный действующий таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе. В понедельник вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщал, что на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891. По словам Томаева, за прошедшую неделю через таможенный пункт в Северной Осетии госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. единиц автотранспорта и более 115 тыс. человек, что на 23,3% больше по сравнению с прошлой отчетной неделей.

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