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    Полиция Еревана просит митингующих покинуть центральный проспект до утра

    Протестующие против повышения тарифов на электроэнергию в очередной раз перекрыли проспект Баграмяна

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Армении дала протестующим время до 5 утра по местному времени (4.00 мск) для того, чтобы освободить заблокированный проспект Баграмяна в Армении. Об этом сообщает «Новости Армения».

    В заявлении полиции говорится, что митингующим дается время на то, чтобы объяснить свои требования обществу и должностным органам.

    «Следовательно, полиция отводит организаторам и участникам шесть часов, до 5.00 утра 12 сентября для выражения своих требований и добровольного разблокирования проспекта Баграмяна, с условием, что собрание продолжит носить мирный характер», — отмечается в сообщении.

    Ранее протестующие против повышения тарифов на электроэнергию в очередной раз перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване.

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