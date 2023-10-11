Полиция Еревана оштрафовала новоизбранного мэра города

Нового мэра Еревана Тиграна Авиняна оштрафовали за административное правонарушение.

Нового мэра Еревана Тиграна Авиняна оштрафовали за административное правонарушение.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, информацию подтвердили в полиции.

Назвать за что именно его оштрафовали, а также другие подробности в МВД отказались.

По данным СМИ, речь идет о незаконном вождении маршрутной "ГАЗели" в ходе предвыборной кампании летом этого года. Для избирательного ролика Авинян сел за руль микроавтобуса с пассажирами, не имея соответствующего водительского удостоверения (и без ремня безопасности).

Отметим, что 10 октября состоялось первое заседание Совета старейшин, на котором фракции "Гражданский договор" и "Республика" выбрали Авиняна мэром города.