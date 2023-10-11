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Полиция Еревана оштрафовала новоизбранного мэра города

Полиция Еревана оштрафовала новоизбранного мэра города Нового мэра Еревана Тиграна Авиняна оштрафовали за административное правонарушение.
В регионе
11 октября 2023 г. 15:15
Полиция Еревана оштрафовала новоизбранного мэра города

Нового мэра Еревана Тиграна Авиняна оштрафовали за административное правонарушение.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, информацию подтвердили в полиции.

Назвать за что именно его оштрафовали, а также другие подробности в МВД отказались.

По данным СМИ, речь идет о незаконном вождении маршрутной "ГАЗели" в ходе предвыборной кампании летом этого года. Для избирательного ролика Авинян сел за руль микроавтобуса с пассажирами, не имея соответствующего водительского удостоверения (и без ремня безопасности).

Отметим, что 10 октября состоялось первое заседание Совета старейшин, на котором фракции "Гражданский договор" и "Республика" выбрали Авиняна мэром города.

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Версия на английском языке Yerevan police fine newly elected city mayor

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