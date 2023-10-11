Полиция Еревана оштрафовала новоизбранного мэра города

Нового мэра Еревана Тиграна Авиняна оштрафовали за административное правонарушение.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, информацию подтвердили в полиции.
Назвать за что именно его оштрафовали, а также другие подробности в МВД отказались.
По данным СМИ, речь идет о незаконном вождении маршрутной "ГАЗели" в ходе предвыборной кампании летом этого года. Для избирательного ролика Авинян сел за руль микроавтобуса с пассажирами, не имея соответствующего водительского удостоверения (и без ремня безопасности).
Отметим, что 10 октября состоялось первое заседание Совета старейшин, на котором фракции "Гражданский договор" и "Республика" выбрали Авиняна мэром города.