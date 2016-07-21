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    ​Полиция Еревана задержала 136 человек за участие в акции протеста

    Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана прошли накануне вечером

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Полиция Еревана после разгона акции протеста в столице Армении доставила в участки 136 человек. Как сообщает  Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.

    Отметим, что ранее в результате беспорядков у отделения полиции в Ереване, где вооружённая группировка с 17 июля удерживает в заложниках нескольких полицейских, за медицинской помощью обратились более 50 человек.

    Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана начались накануне вечером.

    Активисты, пришедшие поддержать захвативших здание, бросали камни в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. 

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