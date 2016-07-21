​Полиция Еревана задержала 136 человек за участие в акции протеста

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Полиция Еревана после разгона акции протеста в столице Армении доставила в участки 136 человек. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.

Отметим, что ранее в результате беспорядков у отделения полиции в Ереване, где вооружённая группировка с 17 июля удерживает в заложниках нескольких полицейских, за медицинской помощью обратились более 50 человек.

Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана начались накануне вечером.

Активисты, пришедшие поддержать захвативших здание, бросали камни в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ.