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    Полиция Армении работает в усиленном режиме

    Усилены полицейские посты на территории Российской военной базы и здания консульства России в Гюмри

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Полицейские Гюмри перешли на усиленный режим работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, посты усилены в связи с кончиной 6-месячного мальчика, раненого российским военнослужащим Валерием Пермяковым.

    По информации, усилены также полицейские посты на территории Российской военной базы и здания консульства России в Гюмри.

    Напомним, что 12 января этого года российский военнослужащий Валерий Пермяков расстрелял 6 членов одной семьи, включая 2-летнюю девочку, а 6-месячный мальчик был ранен. 19 января ребенок скончался в больнице.

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