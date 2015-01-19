Полиция Армении работает в усиленном режиме

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Полицейские Гюмри перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, посты усилены в связи с кончиной 6-месячного мальчика, раненого российским военнослужащим Валерием Пермяковым.

По информации, усилены также полицейские посты на территории Российской военной базы и здания консульства России в Гюмри.

Напомним, что 12 января этого года российский военнослужащий Валерий Пермяков расстрелял 6 членов одной семьи, включая 2-летнюю девочку, а 6-месячный мальчик был ранен. 19 января ребенок скончался в больнице.