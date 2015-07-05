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    Полиция Армении заявила, что она не позволит продвигать баррикаду к президентскому дворцу

    Позиция будет определена с наступлением понедельника

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении не позволят продвигать баррикаду, сооруженную манифестантами на проспекте Маршала Баграмяна в Ереване, к президентскому дворцу.

    Как передает Report, с таким предупреждением выступил заместитель начальника столичной полиции полковник Валерий Осипян, после предъявленного активистами ультиматума властям страны.

    "Мы не позволим этого", - сказал он. По его словам, правоохранительные органы будут рассматривать такой шаг "как искусственную конфронтацию с полицией".

    "Таким образом искусственно создается обстановка, чтобы произошло столкновение с полицией", - считает полковник.

    Отвечая на вопрос о возможных действиях полиции, Осипян подчеркнул, что позиция будет определена с наступлением понедельника (срок ультиматума истекает в 21:00 по местному времени - 20:00 мск - прим. ТАСС). "Каждый день мы подходим к нашей службе по-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств", - заключил он.

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