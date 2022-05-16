Полиция Армении задержала свыше 90 участников автопробега в Ереване

Полиция задержала 91 участника автопробегов в разных частях Еревана.
Как передает Report, об этом корреспонденту Sputnik-Армения сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции отметили, что сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182 (неподчинение законным требованиям полицейских) Кодекса об административных правонарушениях Армении.
С утра 16 мая в армянской столице с четырех направлений начались автопробеги в рамках акций протеста с требованием отставки правительства Армении. Протестные акции в республике проходят со 2 мая.
Полиция Армении уже задержала 21 участника автопробега в Ереване, организованного оппозиционным движением "Сопротивление".
Как передает Report, со ссылкой на Sputnik-Армения.
Сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182-ой кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).
С утра в армянской столице с четырех направлений начался автопробег в рамках акций протеста с требованием отставки правительства. Протестные акции проходят со 2 мая.
В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, запланированные на сегодня акции неповиновения начались с автопробегов, которые стартовали с Аштаракского и Аргавандского шоссе, Арташатской, Севанской и Аринбердской трасс.
Накануне один из лидеров движения сообщил, что с 8 утра будут также сформированы минимум 80-100 групп, которые оставят свои повседневные дела и выйдут на улицы.
Напомним, митинги оппозиции проходят в Ереване около месяца.