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Полиция Армении задержала свыше 90 участников автопробега в Ереване

Полиция Армении задержала свыше 90 участников автопробега в Ереване Полиция задержала 91 участника автопробегов в разных частях Еревана.
В регионе
16 мая 2022 г. 15:35
Полиция Армении задержала свыше 90 участников автопробега в Ереване

Полиция задержала 91 участника автопробегов в разных частях Еревана.

Как передает Report, об этом корреспонденту Sputnik-Армения сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182 (неподчинение законным требованиям полицейских) Кодекса об административных правонарушениях Армении.

С утра 16 мая в армянской столице с четырех направлений начались автопробеги в рамках акций протеста с требованием отставки правительства Армении. Протестные акции в республике проходят со 2 мая.

11.17

Полиция Армении уже задержала 21 участника автопробега в Ереване, организованного оппозиционным движением "Сопротивление".

Как передает Report, со ссылкой на Sputnik-Армения.

Сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182-ой кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).

С утра в армянской столице с четырех направлений начался автопробег в рамках акций протеста с требованием отставки правительства. Протестные акции проходят со 2 мая.

09.44

В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, запланированные на сегодня акции неповиновения начались с автопробегов, которые стартовали с Аштаракского и Аргавандского шоссе, Арташатской, Севанской и Аринбердской трасс.

Накануне один из лидеров движения сообщил, что с 8 утра будут также сформированы минимум 80-100 групп, которые оставят свои повседневные дела и выйдут на улицы.

Напомним, митинги оппозиции проходят в Ереване около месяца.

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Версия на английском языке Armenian police detains 21 participants of motor rally in Yerevan

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