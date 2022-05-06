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Полиция Армении задержала около 50 участников акций оппозиции в Ереване

Полиция Армении задержала около 50 участников акций оппозиции в Ереване Полиция Армении задержала в пятницу около 50 демонстрантов, перекрывавших улицы в Ереване в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения.
В регионе
6 мая 2022 г. 14:48
Полиция Армении задержала около 50 участников акций оппозиции в Ереване

Полиция Армении задержала в пятницу около 50 демонстрантов, перекрывавших улицы в Ереване в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения.

Как передает Report, об этом подтвердили "Интерфакс" в правоохранительных органах.

"Задержаны 48 человек", - сообщили в полиции.

С утра в пятницу демонстранты возобновили акции, перекрыв движение по ключевым проспектам, улицам и мостам Еревана. На мосту Победы, связывающем центр города с ереванским международным аэропортом "Звартноц", произошла стычка демонстрантов с силовиками, которые попытались задержать бывшего начальника полиции Армении Валерия Осипяна. Участники акции этого не допустили.

13.04

Оппозиционные силы в пятницу с площади Франции начали шествия по четырем направлениям в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, первыми двинулись представители Республиканской партии Армении. Они направляются по проспекту Маштоца в сторону улиц Корюна и Абовяна.

В свою очередь лидер парламентской фракции "Честь имею", бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян со своими сторонниками проводит шествие по проспекту Саят-Новы.

Представители блока "Айастан" Ишхан Сагателян, Арам Вардеванян, Анна Григорян и их соратники идут по проспекту Маштоца в направлении улицы Амиряна.

А Гегам Манукян и Левон Кочарян (сын экс-президента Роберта Кочаряна) возглавляют марш по проспекту Баграмяна.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами, которые требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda çox sayda etirazçı saxlanılıb
Версия на английском языке Armenian opposition stages four simultaneous rallies in downtown Yerevan

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