​Полиция Армении задержала 91 активиста

Правоохранительные органы Армении в воскресенье после полудня задержали 91 активиста, собравшегося у здания Службы национальной безопасности (СНБ) страны, где проходит допрос лидера оппозиционной парламентской фракции, бизнесмена Гагика Царукяна.

Как передает Report, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции.

Спецслужбы Армении раскрыли нарушения на 60 млн долларов США, связанные с лидером оппозиции Царукяном

"Все 91 граждан задержаны из-за нарушения режима чрезвычайного положения. Они три часа проведут в полицейских участках и после составления соответствующего протокола будут отпущены", - отметили в пресс-службе силового ведомства.

Отметим, что в воскресенье утром сотрудники СНБ провели допрос в особняке Царукяна, после чего его пригласили на допрос. Как позже отметили в пресс-службе ведомства, СНБ раскрыла случаи нарушений на 60 млн долларов США, связанных с бизнесом Царукяна. В ответ пресс-секретарь лидера партии "Процветающая Армения" Света Тоноян заявила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.

В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.