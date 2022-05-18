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Полиция Армении задержала 277 участников акции протеста

Полиция Армении задержала 277 участников акции протеста Сотрудники специальных подразделений полиции Армении в среду задержали 277 сторонников оппозиционных сил, которые с утра перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В регионе
18 мая 2022 г. 11:44
Полиция Армении задержала 277 участников акции протеста

Сотрудники специальных подразделений полиции Армении в среду задержали 277 сторонников оппозиционных сил, которые с утра перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе полиции республики.

"По состоянию на 10:30 в разные участки полиции доставлено 277 граждан, которые не выполнили законные требования полиции", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент акции протеста в Ереване прекратились, движение автотранспорта возобновлено. Оппозиция намерена вечером на площади Франции в центре столицы республики созвать митинг.

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