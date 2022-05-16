Полиция Армении задержала 21 участника автопробега в Ереване

Полиция Армении уже задержала 21 участника автопробега в Ереване, организованного оппозиционным движением "Сопротивление".

Полиция Армении уже задержала 21 участника автопробега в Ереване, организованного оппозиционным движением "Сопротивление".

Как передает Report, со ссылкой на Sputnik-Армения.

Сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182-ой кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).

С утра в армянской столице с четырех направлений начался автопробег в рамках акций протеста с требованием отставки правительства. Протестные акции проходят со 2 мая.

09.44

В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, запланированные на сегодня акции неповиновения начались с автопробегов, которые стартовали с Аштаракского и Аргавандского шоссе, Арташатской, Севанской и Аринбердской трасс.

Накануне один из лидеров движения сообщил, что с 8 утра будут также сформированы минимум 80-100 групп, которые оставят свои повседневные дела и выйдут на улицы.

Напомним, митинги оппозиции проходят в Ереване около месяца.