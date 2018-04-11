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    Полиция Армении вновь пригрозила участникам акции

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Армении вновь предупредила и пригрозила участникам собраний и шествий в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, полиция Армении призвала участников собраний и шествий в Ереване придерживаться требований законодательства о проведении такого рода мероприятий.

    Накануне полиция уж вступила с подобным заявлением. В очередном заявлении полиция напоминает о недопустимости нарушения общественного порядка, препятствования движению транспорта и пешеходов.

    Напомним, что заявления полиции обусловлены акциями протеста против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

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