Полиция Армении укладывает на асфальт нарушителей "масочного режима" - ВИДЕО

Видео, на котором полицейские в Армении применяют силу в отношении гражданина без маски, вызвало общественный резонанс в сети.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", премьер-министр Никол Пашинян заявил, что он поручил полиции действовать жестко.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники полиции Армении применяют силу в отношении гражданина. Голос за кадром говорит, что мужчину пытаются доставить в участок, так как он нарушил "масочный режим".

Примечательно, что мужчина просит оставить его и соглашается пойти в полицию, говорит, что задыхается, однако несколько полицейских продолжают "прижимать" его.

"На месте этого гражданина может оказаться каждый из нас. Это видео было снято только что. Полицейские должны быть привлечены к ответственности", – написал пользователь, опубликовавший видео.

Судя по всему премьер-министр Никол Пашинян отреагировал именно на это видео, так как написал, что полиция - силовая структура и может и должна применять силу в отношении тех, кто откровенно игнорирует установленные правила.