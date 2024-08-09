Полиция Армении призвала покинувших Карабах армян сдать незаконное оружие

Полиция Армении призвала покинувших Карабах армян сдать привезенное оттуда незарегистрированное огнестрельное оружие.

Полиция Армении призвала покинувших Карабах армян сдать привезенное оттуда незарегистрированное огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на "Sputnik Армения".

Речь идет об охотничьих гладкоствольных или нарезных ружьях, газовых пистолетах и другом оружии, которые армяне Карабаха привезли с собой.

Отмечается, что в случае добровольной сдачи оружия правоохранители обещают после прохождения уголовно-процессуальных действий и прекращения уголовного дела выдать разрешение на владение этим оружием.