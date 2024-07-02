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Полиция Армении получила сообщение о бомбе в аэропорту "Ширак" недалеко от Гюмри

Полиция Армении получила сообщение о бомбе в аэропорту "Ширак" недалеко от Гюмри Полиция Армении получила сообщение о бомбе, установленной в аэропорту "Ширак", который расположен в 5 км от Гюмри.
В регионе
2 июля 2024 г. 10:21
Полиция Армении получила сообщение о бомбе в аэропорту Ширак недалеко от Гюмри

Полиция Армении получила сообщение о бомбе, установленной в аэропорту "Ширак", который расположен в 5 км от Гюмри.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена", - сказал Саркисян.

Как сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, сотрудники аэропорта эвакуированы. В настоящее время на месте работают пожарные спасатели и саперы Гюмрийской спасательной службы МВД Армении.

В гюмрийской полиции по данному факту готовятся соответствующие материалы.

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