Полиция Армении получила сообщение о бомбе в аэропорту "Ширак" недалеко от Гюмри

Полиция Армении получила сообщение о бомбе, установленной в аэропорту "Ширак", который расположен в 5 км от Гюмри.
Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
"В настоящее время силы полиции находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена", - сказал Саркисян.
Как сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, сотрудники аэропорта эвакуированы. В настоящее время на месте работают пожарные спасатели и саперы Гюмрийской спасательной службы МВД Армении.
В гюмрийской полиции по данному факту готовятся соответствующие материалы.