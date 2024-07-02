Полиция Армении получила сообщение о бомбе в аэропорту "Ширак" недалеко от Гюмри

Полиция Армении получила сообщение о бомбе в аэропорту "Ширак" недалеко от Гюмри

Полиция Армении получила сообщение о бомбе, установленной в аэропорту "Ширак", который расположен в 5 км от Гюмри.

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