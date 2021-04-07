О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полиция Армении начала задержания участниц протеста, требующих отставки Пашиняна

Полиция Армении начала задержания участниц протеста, требующих отставки Пашиняна Участницы акции скандировали свои требования и забрасывали здание кабмина яйцами
В регионе
7 апреля 2021 г. 13:30
Полиция Армении начала задержания участниц протеста, требующих отставки Пашиняна
0 : 00
0 : 00

Полиция Армении сегодня в полдень начала задержания женщин - членов оппозиционного движения "Вето", которые устроили акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги", - скандировали участницы акции протеста и начали забрасывать здание кабмина яйцами, после чего и начались задержания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yerevanda polis müxalifətçi qadınları saxlayıb
Версия на английском языке Armenian police begin detaining protesters demanding Pashinyan’s resignation

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi