Полиция Армении начала задержания участниц протеста, требующих отставки Пашиняна

Участницы акции скандировали свои требования и забрасывали здание кабмина яйцами

Полиция Армении сегодня в полдень начала задержания женщин - членов оппозиционного движения "Вето", которые устроили акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги", - скандировали участницы акции протеста и начали забрасывать здание кабмина яйцами, после чего и начались задержания.