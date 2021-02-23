Полиция Армении начала задержания участников акции протеста в Ереване

Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов, проводящих сегодня в Ереване акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Митинг проходит у третьего корпуса здания правительства, где расположены ряд министерств и куда утром прибыл Пашинян.
Накануне представитель оппозиционного "Движения за спасение родины" Ишхан Сагателян заявил, что премьер-министр во вторник утром посетит третий корпус здания правительства и призвал активистов заблокировать все подступы к нему. Полиция республики еще утром сконцентрировала значительные силы, чтобы не допустить блокировки.
Сам Пашинян под усиленной охраной уже вошел в здание.