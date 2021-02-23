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Полиция Армении начала задержания участников акции протеста в Ереване

Полиция Армении начала задержания участников акции протеста в Ереване Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов, проводящих сегодня в Ереване акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна
В регионе
23 февраля 2021 г. 12:49
Полиция Армении начала задержания участников акции протеста в Ереване

Полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов, проводящих сегодня в Ереване акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Митинг проходит у третьего корпуса здания правительства, где расположены ряд министерств и куда утром прибыл Пашинян.

Накануне представитель оппозиционного "Движения за спасение родины" Ишхан Сагателян заявил, что премьер-министр во вторник утром посетит третий корпус здания правительства и призвал активистов заблокировать все подступы к нему. Полиция республики еще утром сконцентрировала значительные силы, чтобы не допустить блокировки.

Сам Пашинян под усиленной охраной уже вошел в здание.

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