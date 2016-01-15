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    ​Полиция Антальи подтвердила освобождение россиянина Сулейманова

    Он больше не является задержанным, он освобожден

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Полиция турецкой Антальи подтвердила освобождение задержанного ранее по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" Айдара Сулейманова.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сотрудник местной полиции.

    "Он больше не является задержанным, он освобожден", - заявил РИА Новости по телефону сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.

    Посольство РФ в Анкаре ранее заявило, что проверяет информацию об освобождении Сулейманова.

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