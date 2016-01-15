​Полиция Антальи подтвердила освобождение россиянина Сулейманова

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Полиция турецкой Антальи подтвердила освобождение задержанного ранее по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" Айдара Сулейманова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сотрудник местной полиции.

"Он больше не является задержанным, он освобожден", - заявил РИА Новости по телефону сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.

Посольство РФ в Анкаре ранее заявило, что проверяет информацию об освобождении Сулейманова.