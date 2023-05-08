Полицией Анкары в рамках операции против хакеров были задержаны 32 человека

Полиция Анкары задержала 32 человека в ходе операции против хакеров.

Полиция Анкары задержала 32 человека в ходе операции против хакеров.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Было установлено, что они пытались совершить кибератаку на 450 веб-сайтов, принадлежащих государственным учреждениям.

По данным антитеррористического подразделения, ответственного за проведение операции, вcего в рамках дела проходят 42 человека. Их разыскивали в 19 разных городах, в том числе в Анкаре. В ходе обысков у задержанных подогреваемых изъяли "большое количество цифровых материалов", а также 830 единиц синтетических наркотиков. Принадлежат ли предполагаемые хакеры к какой-то группировке, не уточняется.

Задержания провели в преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая.