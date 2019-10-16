Полицейского застрелили во время ночного дежурства в Ереване

38-летний полицейский погиб в ночь на среду в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.

"В ночь на 16 октября в районе 04.30 сотрудник Арабкирского отделения Главного управления госохраны полиции, несущий ночную смену, близ входа в парк "Победа" заметил двух мужчин, которые, увидев патрульную машину, сбежали", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции бросились в погоню и настигли их на проспекте Свободы; мужчины оказали сопротивление.

"Затем один из мужчин отнял у полицейского табельное оружие, выстрелил в одного из сотрудников полиции и ударил рукояткой оружия второго. Преследуемые мужчины сбежали с места происшествия", - отметили в Полиции.

Пострадавший от огнестрельного ранения 38-летний сотрудник полиции Тигран Аракелян скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, определения личности совершивших преступление лиц и их обнаружению.